İstanbul'da 15 bin taksiye kamera sistemi kurulacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul'da yaşanan Taksi sorununa çözüm olarak i-taksi uygulamasını geliştirmekte ve denetlemekte buldu. i-taksinin yönetim yetkisi İSPARK’tan alındı ve Toplu Taşıma Denetim Merkezi kuruldu. 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda kurulan Taksi Yönetim Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine İBB Meclis gündeminde karar verildi.

i-taksi mecburiyeti bulunan tüm taksilere Kamera entegre edilecek ve Taksi Yönetim Merkezi’nde 24 saat çalışan operatörler taksinin iç ve dış kameralarını gözlemleyecek. Taksideki bu sistem, görüntüleri kaydedecek. Bir şikâyet olması durumunda anlık olarak kamera takibi yapılacak ya da kayıtlar incelenecek. i-taksi ile GPRS üzerinden taksinin nereye gittiği, hızı, boş ya da dolu olduğu gibi bilgiler de merkeze iletilecek. Kamera sisteminin kısa zaman içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına konulması bekleniyor.

TAKSİCİ HANGİSİNİ İSTERSE

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Meclisi’nde yeni taksi yönetim uygulamaların önünün açık olduğunu söyleyerek, “Bu meclis kararıyla, isteyen şirket ve firmaların taksi yönetim uygulaması ve yönetmesine, İBB’nin taksi yönetim sistemine entegre olmaları şartıyla izin verilmiş oldu. Yani belediyeden lisans almak koşuluyla farklı şirketler, farklı uygulamaları kullanabilecek. Taksiciler de istedikleri uygulamayla çalışabilecek. İBB’nin sistemine entegre olan tüm taksiler izlenebilecek” diye konuştu.

İBB Meclisi’nde çevrimiçi i-taksi uygulaması vermek isteyen firmaların ödeyeceği lisans ücretine de zam yapıldı. İBB en az 500 araçlık organizasyonlarda kullanılmak üzere 5 yıllık lisans ücretini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarttı.