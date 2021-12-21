İstanbul'da 2 grup arasında kavga! Gözünü kırpmadan ateş etti: Ölü ve yaralılar var
Olay İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Bir restoranda iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olaya şahit olanlar panik oldu.
Dün akşam saatlerinde yaşanan olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; ki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Silahların da kullanıldığı kavgada Ziya Bandırmalıoğlu ve Nihat Şahin ile 4 kişi silahla yaralandı.
Olayda ağır yaralanan Bandırmalıoğlu ve Şahin hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin tedavisi sürüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.