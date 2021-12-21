Son dakika: 21 Aralık 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuBoran isminin anlamı nedir, Boran ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Batır isminin anlamı nedir, Batır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İstanbul'da 2 grup arasında kavga! Gözünü kırpmadan ateş etti: Ölü ve yaralılar varBaşol isminin anlamı nedir, Başol ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adana Demirspor – Galatasaray canlı izle | Adana Demirspor – Galatasaray Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki2022 Manisa Celâl Bayar Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 102510608Atman isminin anlamı nedir, Atman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ataol isminin anlamı nedir, Ataol ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Süper Loto sonuçları 21 Aralık 2021 Salı | 21.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul'da 2 grup arasında kavga! Gözünü kırpmadan ateş etti: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 2 grup arasında kavga! Gözünü kırpmadan ateş etti: Ölü ve yaralılar var

Olay İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Bir restoranda iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu olayda, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da 2 grup arasında kavga! Gözünü kırpmadan ateş etti: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olaya şahit olanlar panik oldu.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; ki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silahların da kullanıldığı kavgada Ziya Bandırmalıoğlu ve Nihat Şahin ile 4 kişi silahla yaralandı.

Olayda ağır yaralanan Bandırmalıoğlu ve Şahin hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin tedavisi sürüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

e1e1.jpg

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT