İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda skandal görüntü: PKK propagandası yapıp slogan attılar

Başakşehir'de yüzleri kapalı bir grup şahıs, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ellerinde açtıkları pankartlarla sokak arasında PKK sloganları atarak yürüyüş yaptı.

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İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda skandal görüntü: PKK propagandası yapıp slogan attılar

Başakşehir'de yüzleri kapalı bir grup şahıs, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ellerinde açtıkları pankartlarla sokak arasında PKK sloganları atarak yürüyüş yaptı. Gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydederken panik olan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Başakşehir'de gerçekleşti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir grup yüzleri kapalı şahıs ellerindeki pankartı açıp terör örgütü PKK sloganları atarak yürüyüş yaptı.

Sesleri duyan mahalle sakinleri camlara çıktı. Camdaki vatandaşlardan bir kısmı o anları cep telefonu kamerası ile kaydederken diğer vatandaşlarda panik halinde polis ekiplerine haber verdi. Polis, sokak ve çevresinde güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

KAYNAK: İHA

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