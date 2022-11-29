İstanbul'da 39 ilçeye yeni hayvan barınakları yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'daki hayvan barınağı sorununu Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek sorunun çözüleceğini belirterek, İstanbul'un 39 ilçesi için 30'ar dekarlık yerleri, yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlanacağını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da 39 ilçeye yeni hayvan barınakları yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'daki hayvan barınağı sorununu, yerel yönetimlere yer tahsis ederek çözeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirişci, sahipsiz hayvanlar için İstanbul Valiliği ile bir çalışma başlattıklarını belirtti.

hayvan-barinagi2.webp

39 İLÇEDE YENİ SOKAK HAYVAN BARINAKLARI YAPILACAK

İstanbul'da, hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu barınakların doğal hayata yakın olması gerekiyor. Biz, ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllülere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için 30'ar dekarlık yerleri, yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık. Eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz."

Gelecek günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini aktaran Kirişci, bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşleri alınarak bir yol haritası belirleneceğini söyledi.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
THY uçaklarında gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanı
THY uçaklarında gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanı
Gümüşhane'de kedilerin kuyruk ve bacakları kesiliyor! Mahalleli tedirgin: O iddialar kafaları karıştırdı!
Gümüşhane'de kedilerin kuyruk ve bacakları kesiliyor! Mahalleli tedirgin: O iddialar kafaları karıştırdı!
Öğrenciler ve protokol Balıkesir caddesinde süpürgeyi eline aldı sokakları süpürdü
Öğrenciler ve protokol Balıkesir caddesinde süpürgeyi eline aldı sokakları süpürdü
Yurtta kavga! Üniversite öğrencisinin kulağı kesildi
Yurtta kavga! Üniversite öğrencisinin kulağı kesildi
Son Haberler
Fatih Portakal'dan gündem olan iddia! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu: "Hep 'benim ben' diyor"
Fatih Portakal'dan gündem olan iddia! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu: "Hep 'benim ben' diyor"
SON DAKİKA | Beykoz'da bir iş yerinin deposunda yangın çıktı!
SON DAKİKA | Beykoz'da bir iş yerinin deposunda yangın çıktı!
Fahrettin Koca'dan sahte doktor Ayşe Özkiraz açıklaması: "Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz"
Fahrettin Koca'dan sahte doktor Ayşe Özkiraz açıklaması: "Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz"
STENA Stent tedavisi Kalp ve damar cerrahisinde en tehlikeli hastalıklar arasında gösteriliyor
STENA Stent tedavisi Kalp ve damar cerrahisinde en tehlikeli hastalıklar arasında gösteriliyor
Kuşadası belediyesi hayvan barınaklarına kamera koyarak 7 gün 24 saat canlı olarak izlenilebilecek
Kuşadası belediyesi hayvan barınaklarına kamera koyarak 7 gün 24 saat canlı olarak izlenilebilecek
Öfkeli oğul, babasının tartıştığı kişiyi bıçakladı!
Öfkeli oğul, babasının tartıştığı kişiyi bıçakladı!
Çok Okunanlar
AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
Zor Ölüm'ün sevilen oyuncusu hayatını kaybetti!
Zor Ölüm'ün sevilen oyuncusu hayatını kaybetti!
Adeta para basıyor! İşte 8 milyon TL'lik yeni anlaşmasıyla Türkiye'nin en zengin oyuncusu olarak gösterilen o ünlü...
Adeta para basıyor! İşte 8 milyon TL'lik yeni anlaşmasıyla Türkiye'nin en zengin oyuncusu olarak gösterilen o ünlü...
Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!
AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!
İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, kan döküldü!
İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, kan döküldü!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti