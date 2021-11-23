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  3. İstanbul'da 5 katlı binanın altında bulunan fırında patlama! 1 kişi yaralandı!

İstanbul'da 5 katlı binanın altında bulunan fırında patlama! 1 kişi yaralandı!

Ataşehir'de 5 katlı binanın altında bulunan fırında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı doğalgaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul'da 5 katlı binanın altında bulunan fırında patlama! 1 kişi yaralandı!

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir fırında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı doğalgaz patlaması meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Fırında yaşanan patlamanın etkisiyle camlar kırıldı, yan taraftaki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı iş yerinin önü güvenlik şeridiyle kapatıldı, İGDAŞ ekipleri iş yerine giden doğalgazı kesti.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMAYDI"

Patlamada çalıştıkları iş yerinde maddi hasar oluştuğunu söyleyen Gökhan Berik, "Biz tezgahtaydık bir anda patlama oldu. İş yerimizin üst katında çökme oldu. Baya zararımız var. Çok şiddetli bir patlamaydı." şeklinde konuştu.

Ekipler, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerinde inceleme yapıyor.

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