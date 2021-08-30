İstanbul'da 6 saatlik su kesintisi yaşanacak! 30 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ İstanbul'da 30 Ağustos pazartesi günü yaşanacak su kesinti listesini yayımladı. Adalar, Beykoz, Beyoğlu, Esenler Pendik, Sarıyer ve daha birçok ilçede gerçekleşecek su kesinti listesini biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSKİ'den yapılan açıklamanın ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 6 saatte yakın su kesintisi yaşanılacağının bilgisi verildi. İşte 30 Ağustos pazartesi yaşanacak o kesintiler... 30 AĞUSTOS PAZARTESİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 30.08.2021 14:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 14:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Sütlüce Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 30.08.2021 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Ahmet Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 30.08.2021 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 14:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 14:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Sapanbağları Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Batı Mah,Doğu Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Pendik Depo Cazibe Çıkış 600 Mm Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Sebebi İle 19:00'A Kadar Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir. Başlama Tarihi : 30.08.2021 14:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah] Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.08.2021 13:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] su kesintisi