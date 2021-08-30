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İstanbul'da 6 saatlik su kesintisi yaşanacak! 30 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSKİ İstanbul'da 30 Ağustos pazartesi günü yaşanacak su kesinti listesini yayımladı. Adalar, Beykoz, Beyoğlu, Esenler Pendik, Sarıyer ve daha birçok ilçede gerçekleşecek su kesinti listesini biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

İstanbul'da 6 saatlik su kesintisi yaşanacak! 30 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSKİ'den yapılan açıklamanın ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 6 saatte yakın su kesintisi yaşanılacağının bilgisi verildi. İşte 30 Ağustos pazartesi yaşanacak o kesintiler...

30 AĞUSTOS PAZARTESİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

 
İlçe:Adalar
Etkilenen Mahalleler:Kınalı Ada
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:30.08.2021 14:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çiğdem Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.08.2021 14:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Sütlüce Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:30.08.2021 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Hacı Ahmet Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:30.08.2021 10:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.08.2021 14:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Mithatpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.08.2021 14:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.08.2021 11:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kaynarca Mah,Sapanbağları Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Batı Mah,Doğu Mah
Arıza Sebebi:600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Pendik Depo Cazibe Çıkış 600 Mm Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Sebebi İle 19:00'A Kadar Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
Başlama Tarihi:30.08.2021 14:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.08.2021 13:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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