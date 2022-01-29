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  3. İstanbul'da Afgan gaspçı dehşeti! Elbise ve ayakkabıları çalınan Berkay Köklü, karlı havada 7-8 kilometre yürüdü! Ayaklarını kaybetme riski var

İstanbul'da Afgan gaspçı dehşeti! Elbise ve ayakkabıları çalınan Berkay Köklü, karlı havada 7-8 kilometre yürüdü! Ayaklarını kaybetme riski var

İstanbul'da Afgan uyruklu gaspçının kıyafetlerine kadar çaldığı Berkay Köklü isimli genç, saatlerce çıplak ayakla kar üzerinde yürüdüğü için ayaklarında soğuk yanığı oluştu. Gaspçı polis ekipleri tarafından yakalanırken Köklü'nün ayaklarını kaybetme riskinin bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu günlerde korkunç bir olay yaşandı. Gürpınar Balık Hali'nde çalışan Berkay Köklü isimli genç, evine gitmek için yola çıktığı sırada Afganistan uyruklu bir şahıs tarafından gasp edildi.

7-8 SAAT BOYUNCA ÇIPLAK AYAK YÜRÜDÜ

Gaspçı, Köklü'nün telefon, cüzdanı, elbiselerini ve ayakkabılarını aldı. Üzerinde sadece pijamaları kalan Köklü, dondurucu soğuklarda 7- 8 saat boyunca yürüdükten sonra karşılaştığı bir taksicinin telefonunu kullanarak ağabeyini arayıp yardım istedi. 

AYAKLARINA KAYBETME RİSKİ VAR

Hastaneye kaldırılan gencin ayaklarında soğuk yanığı oluştuğu ve ayaklarını kaybetme riskinin bulunduğu ifade edildi. Yaşanan olaya ilişkin konuşan Berkay Köklü'nün babası ise, "Çocuğum ayaklarını kaybedecek. Bunun hesabını kim verecek bize?" diyerek yaşananlara feryat etti.

İstanbul'da Afgan gaspçı dehşeti! Elbise ve ayakkabıları çalınan Berkay Köklü, karlı havada 7-8 kilometre yürüdü! Ayaklarını kaybetme riski var

GASPÇI YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri Afgan uyruklu gaspçıyı, Köklü'nün montu üzerindeyken Fatih ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 

İstanbul'da Afgan gaspçı dehşeti! Elbise ve ayakkabıları çalınan Berkay Köklü, karlı havada 7-8 kilometre yürüdü! Ayaklarını kaybetme riski varİstanbul'da Afgan gaspçı dehşeti! Elbise ve ayakkabıları çalınan Berkay Köklü, karlı havada 7-8 kilometre yürüdü! Ayaklarını kaybetme riski var

Bölge Gündem Editör Ekibi
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