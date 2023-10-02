İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Küçük çocuğa zorla alkol içirdiler!

Akıllara durgunluk veren görüntüler İstanbul, Başakşehir'de kaydedildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen bir grup, yasak olmasına rağmen yolda alkol alarak yürüdü. Bu pervasız grup bu esnada yolda yaşı oldukça küçük bir çocukla karşılaştı. Gruptan alkolün dozunu fazla kaçıran birisi, yoldan geçen çocuğu montunda yakalayarak zorla alkol içirdi.
O şahıslar bu korkunç anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Videoda kaydedilen görüntülerde ensesinden tutularak zorla içki içirilen çocuk, içki içtikten hemen sonra midesi kaldırmayı içkiyi yere tükürüyor.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)