İbo Show 3. bölüm full izle!Survivor Nisa ve Barış'tan şok görüntülerin ardından ilk açıklama!Adana’da yasağın başlamasıyla vatandaşlar hastanelere koştu!İstanbul'da anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti?İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarıyla ilgili flaş kararFransa'da ortalık savaş alanına döndü! Göstericiler otomobilleri yaktıÇılgın sayısal loto sonuçları 28 Kasım 2020 CumartesiGalatasaray-Çaykur Rizespor 0-4 | Galatasaray Çaykur Rizesporu mağlup etti!Masterchef Bulamaç nasıl yapılır? | Bulamaç tarifi| Malzemeleri nelerdir?Ayva Dolması Tarifi nedir? Masterchef Ayva Dolması nasıl yapılır? | Ayva Dolması Malzemeleri nelerdir?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul'da anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti?

İstanbul'da anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti?

Anaokulu, ana sınıfı ve kreşler kapatıldı mı? Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti? soruları son dakika gelişmelerinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde kreşlerin haftada beş gün yüz yüze eğitime devam edeceği açıklaması çalışan anneleri rahatlatmıştı. Ancak vaka sayılarındaki artışın ardından tedbirler sıkılaştırıldı.

İstanbul'da anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti?

İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıfları kapatıldı mı? İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın ardından İstanbul'da anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti? soruları araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA ANAOKULLARI KAPATILDI MI?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni tedbirlerin alınacağının sinyalleri verilmişti. İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 1 Aralık tarihi itibariyle 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini duyurdu.

İstanbul'da anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti?

ANAOKULLARI UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından, yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim kararı alınabileceği bildirmişti.

İstanbul'da anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti?

Yapılan son açıklamanın ardından İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 1 Aralık tarihi itibariyle 4 Ocak 2021'e kadar anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçildiği ifade edildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT