İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıfları kapatıldı mı? İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın ardından İstanbul'da anaokulları kapatıldı mı? Anaokulları uzaktan eğitime mi geçti? soruları araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA ANAOKULLARI KAPATILDI MI?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni tedbirlerin alınacağının sinyalleri verilmişti. İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 1 Aralık tarihi itibariyle 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini duyurdu.

ANAOKULLARI UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından, yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim kararı alınabileceği bildirmişti.

Yapılan son açıklamanın ardından İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 1 Aralık tarihi itibariyle 4 Ocak 2021'e kadar anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçildiği ifade edildi.