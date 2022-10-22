İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

İstanbul'daki bir AVM'nin otoparkında araçla yanından hızlıca geçtiği için uyardığı kişiler tarafından darp edilen Bilal Zorel, aracıyla hastaneye giderken kaza yapıp ağır yaralandı. Bir ay yoğun bakımda kalan Zorel hayatını kaybetti, zanlıların ise suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay 17 Eylül günü akşam saatlerinde bir AVM'nin otoparkında meydana geldi. Beylikdüzü'nde bir nalburda çalışan Bilal Zorel (20) , kız arkadaşıyla kafetaryadan çıktıktan sonra otoparkta aracına doğru giderken bir araç hızla yanlarından geçti.

İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

SOPALARLA SALDIRDILAR, TEKMELEDİLER

Zorel bu duruma tepki gösterince, kişiler araçla yanlarına geldiği gençlerle tartıştı. Zorel'in kavga ettiği Ç.E.Ç. ve E.B. araçtan aldıkları sopalarla Zorel'e saldırdı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Zorel, şahıslar tarafından da tekmelendi. Zorel'in kendinden geçmesi sonrası Ç.E.Ç. ve E.B. araçlarına binerek uzaklaştı

İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

Bilal Zorel

HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTI

Bir süre sonra kendine gelen Zorel, kız arkadaşıyla birlikte aracına binerek hastaneye gitmek için yola çıktı. Beylikdüzü Devlet Hastanesine kısa bir süre kala Zorel'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracı, kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan Zorel'in kız arkadaşı A.K.'nın da kolu kırıldı. İlk tedavisinin ardından travma geçirdiği tespit edilen Zorel yoğun bakıma alındı. Olay kayıtlara Trafik kazası olarak geçti.

KIZ ARKADAŞI İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Zorel'in kız arkadaşı A.K. tedavisinin tamamlanması sonrası polis merkezine gitti ve ifade verdi. A.K. ifadesinde olayı şu sözlerle anlattı:

“AVM’nin otoparkında iki kişi bize saldırdı. Aracımıza doğru yürürken, yanımızdan hızlı bir şekilde bir araç geçti. Bilal bağırarak araçtakileri uyardı. Bir anda durdular ve bize doğru geldiler. Aralarında tartışma çıktı. Aracımıza bineceğimiz sırada içlerinden biri Bilal’in kafasına sopayla vurdu. Bilal yere düşünce ikisi de tekmelediler. Bilal’in kafasından kan gelince hastaneye gitmeye karar verdik. Hastaneye gireceğimiz sırada Bilal ‘Gözüm kararıyor’ dedikten sonra bayıldı. Araç da kaldırıma çarptı"

İstanbul'da AVM otoparkında dehşet! Darp edilen Bilal Zorel, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

POLİS HAREKETE GEÇTİ, TUTUKLANDILAR

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri olayda sopa kullanan ve 9 suç kaydı olan Ç.E.Ç. ile 6 suç kayıtlı E.B.'yi 7 Ekim günü gözaltına aldı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye götürülen zanlılar, burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bilal Zorel ise 17 Ekim günü yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti. Bilal Zorel memleketi Elazığ’da toprağa verildi.

Kaynak: Hürriyet

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