İstanbul'da bir kadın Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı, Serbest bırakıldı

Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdülhamit Y. (26) ile eşi Nuray Y. (25) arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Olay günü ikili evlerinde olduğu esnada birbirleriyle aldatma iddiası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülhamit Y., eşini darp etmeye başladı. Kavganın daha da şiddetlenmesi üzerine Abdülhamit Y. bıçakla eşini kolundan yaraladı.

Sokak ortasında eşini bıçaklayıp kaçtı

Aldığı yaranın ardından sinir krizi geçiren kadın, mutfaktan ekmek bıçağı alarak dışarıya çıkan eşinin peşinden koşmaya başladı. Öfkeden deliye kadın kendini darp ederek bıçakla yaralayan eşini, göğsünün altından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle sendeleyen adam bir süre sonra yere yığıldı. Aracın lastiklerini de bıçaklayan kadın, bir hamle daha yapacağı esnada çevredeki esnaf araya girdi. Elindeki bıçağı güçlükle alan esnaf ardından kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Esnaf güçlükle elinden bıçağı aldı

Yaralı adam yere yığıldığı esnada ise eşi Nuray Y. taksiye binerek kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Abdülhamit Y., ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kadının ise hastanede tedavi olmaya gittiği öğrenildi.

Kağıthane polisi hastanede gözaltına aldı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, eşini bıçaklayan Nuray Y.'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı. İlk kavganın yaşandığı evde arama yapan polis, olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi. Ardından emniyete götürülen kadının burada ifadesi alındı. Nuray Y. ifadesinde, eşi ile daha öncesinde ikamette tartıştığını kendisini darp ettiğini ve sol kolundan yaraladığını daha sonra eşinin aşağı indiğini ve kendisinin de mutfaktan bıçak alarak eşinin yanına indiğini sokakta kavgaya devam ettiğini söyledi.

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Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Eşinin sol göğsünden yaralandığını ardından da ise kendi tedavisi için taksi ile hastaneye gittiğini itiraf eden kadına, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Öte yandan eşi tarafından bıçaklanan Abdülhamit Y.'nin emniyette "mala zarar verme", "Kişilerin huzur ve sukünunu bozma" ve "Taksirle yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Ayazağa'da sokak ortasında karı-koca kavgası

Sarıyer Ayazağa'da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda ise karı ve koca oldukları iddia edilen bir çift, sokak ortasında birbirlerine girdi. Çığlık çığlığa kavga ardından son bulurken, vatandaşlar ise balkona çıkarak kavgayı izledi.