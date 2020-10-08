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İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a dolu yağacak mı?

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a dolu yağacak mı? soruları hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların dışında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışının etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a dolu yağacak mı? İşte merak edilen soruların cevapları...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre bugün İstanbul'da hava sıcaklığının 24 derece olması bekleniyor. Ayrıca havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a dolu yağacak mı?

 

İSTANBUL'DA DOLU YAĞACAK MI?

Meteorolojinin dün yayınladığı hava raporuna göre Marmara bölgesinde Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu kapsamda ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a dolu yağacak mı?

Tayfun Altuntaş
Editör


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