İstanbul'da damat dehşeti! Cesetleri parçalara ayırıp buzdolabına koymuş
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde oturan İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını itiraf ederek polise teslim oldu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu bir kişi, polisi arayarak itirafta bulundu.
Şahıs, beraber yaşadığını söylediği kayınvalidesi ve kayınpederini bundan 3 ay önce öldürdüğün itiraf etti
CESETLERİ PARÇALARA AYIRIP BUZDOLABINA KOYMUŞ!
Şahıs, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürmesinin ardından parçalara ayırdığı cesetleri buzdolabına koyduğunu söyledi.
Olay yerine giden polis ekiplerinin evde cesetleri bulması üzerine, zanlı gözaltına alındı.
Zanlı işlemleri için emniyete götürülürken, cesetlerin bulunduğu evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı.
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