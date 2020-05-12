İstanbul'da damat dehşeti! Cesetleri parçalara ayırıp buzdolabına koymuş İstanbul'un Esenyurt ilçesinde oturan İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını itiraf ederek polise teslim oldu.

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