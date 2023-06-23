İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen "yalnız it" Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen "yalnız it" Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı. Bahçelievler'deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalara devam etmektedir. Bu çerçevede, "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba eylemleri gerçekleştirme niyetinde olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste olduğu tespit edilmiştir.

Bomba hazırlığı yapıyordu

Adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu terörist A. H. yakalanmıştır. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile birlikte çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirilmiştir.

Emniyet ekipleri, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yaptıkları incelemede, DEAŞ terör örgütünün militanlarına bomba yapımı ve saldırılar konusunda eğitim videoları hazırladığını belirlemiştir. Ayrıca, araştırmalar sonucunda A.H'nin Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili bilgilere ulaştığı tespit edilmiştir.

A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve halkın güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
İstanbul Üniversitesi Profesörü açıkladı! Müsilaj geri gelebilir!
İstanbul Üniversitesi Profesörü açıkladı! Müsilaj geri gelebilir!
Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!
Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!
Türkiye ve ABD heyetleri ABD'de görüşecek! Bölgedeki stratejiler konuşulacak!
Türkiye ve ABD heyetleri ABD'de görüşecek! Bölgedeki stratejiler konuşulacak!
Son Haberler
Kan donduran olay! Kendi bebeklerini öldürdü!
Kan donduran olay! Kendi bebeklerini öldürdü!
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer evlendi! İşte çiftin ilk kareleri!
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer evlendi! İşte çiftin ilk kareleri!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!
Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!
İran'dan gelen otobüste 'radyoaktif element' maddesi ele gecirildi!
İran'dan gelen otobüste 'radyoaktif element' maddesi ele gecirildi!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!
Orman yangınlarına önlem olarak İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
Orman yangınlarına önlem olarak İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
Çok Okunanlar
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri hayretlere düşürdü!
Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri hayretlere düşürdü!
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!
Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!
Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!
İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!
İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"