İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen "yalnız it" Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı. Bahçelievler'deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalara devam etmektedir. Bu çerçevede, "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba eylemleri gerçekleştirme niyetinde olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste olduğu tespit edilmiştir.

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Bomba hazırlığı yapıyordu

Adrese düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu terörist A. H. yakalanmıştır. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile birlikte çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirilmiştir.

Emniyet ekipleri, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yaptıkları incelemede, DEAŞ terör örgütünün militanlarına bomba yapımı ve saldırılar konusunda eğitim videoları hazırladığını belirlemiştir. Ayrıca, araştırmalar sonucunda A.H'nin Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili bilgilere ulaştığı tespit edilmiştir.

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A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve halkın güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.