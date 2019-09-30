İstanbul'da depreme dayanıklı evlerin fiyatları

İstanbul'da depreme dayanıklı ev arayanlar bu haberi kaçırmayın.

İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların güvenli evlere olan talebi artmaya başladı.

İlan sitelerinde ise depreme dayanıklı olduğu belirtilen evler çoğaldı. Artçı sarsıntıları devam eden depremle birlikte eski evlere olan güven azaldı.

İlanlarda depreme dayanıklı olduğu iddia edilse de bodrum kattan çatıya kadar binanın incelenmesinde fayda var.

İşte İstanbul'da depreme dayanıklı bina fiyatları:

(Evler 2+1 ve 3+1 olup 1 ve üstü katlardadır.)

Ataşehir

295 bin lira-790 bin lira

Avcılar

269 bin lira – 520 bin lira

Bağcılar

235 bin lira – 500 bin lira

Beylikdüzü

179 bin lira – 1.3 milyon lira

Çekmeköy

219 bin lira – 372 bin lira

Esenler

239 bin lira – 370 bin lira

Esenyurt

187 bin lira – 285 bin lira

Fatih

465 bin lira – 650 bin lira

Gaziosmanpaşa

295 bin lira – 325 bin lira

Güngören

249 bin lira – 670 bin lira

Kadıköy

315 bin lira – 1.9 milyon lira

Küçükçekmece

260 bin lira – 465 bin lira

Maltepe

170 bin lira – 950 bin lira

Pendik

295 bin lira – 640 bin lira

Üsküdar

355 bin lira – 1.2 milyon lira

Zeytinburnu

310 bin lira – 840 bin lira

Kaynak: Hürriyet/ Burak Taşçı