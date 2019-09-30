İstanbul'da depreme dayanıklı evlerin fiyatları
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem herkeste bir korku bırakırken vatandaşlar güvende olabilecekleri evler aramaya başladı. Peki dayanıklı evlerin fiyatlarını biliyor musunuz? İşte ilçe ilçe depreme dayanıkları evlerin fiyat listesi...
İstanbul'da depreme dayanıklı ev arayanlar bu haberi kaçırmayın.
İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların güvenli evlere olan talebi artmaya başladı.
İlan sitelerinde ise depreme dayanıklı olduğu belirtilen evler çoğaldı. Artçı sarsıntıları devam eden depremle birlikte eski evlere olan güven azaldı.
İlanlarda depreme dayanıklı olduğu iddia edilse de bodrum kattan çatıya kadar binanın incelenmesinde fayda var.
İşte İstanbul'da depreme dayanıklı bina fiyatları:
(Evler 2+1 ve 3+1 olup 1 ve üstü katlardadır.)
Ataşehir
295 bin lira-790 bin lira
Avcılar
269 bin lira – 520 bin lira
Bağcılar
235 bin lira – 500 bin lira
Beylikdüzü
179 bin lira – 1.3 milyon lira
Çekmeköy
219 bin lira – 372 bin lira
Esenler
239 bin lira – 370 bin lira
Esenyurt
187 bin lira – 285 bin lira
Fatih
465 bin lira – 650 bin lira
Gaziosmanpaşa
295 bin lira – 325 bin lira
Güngören
249 bin lira – 670 bin lira
315 bin lira – 1.9 milyon lira
260 bin lira – 465 bin lira
170 bin lira – 950 bin lira
295 bin lira – 640 bin lira
355 bin lira – 1.2 milyon lira
Zeytinburnu
310 bin lira – 840 bin lira
Kaynak: Hürriyet/ Burak Taşçı
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