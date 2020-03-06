İstanbul'da düğmeye basıldı! 39 ilçede güvenlik denetimi
İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında güvenlik denetimleri yapılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları ile Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-5" uygulaması kapsamında güvenlik denetimleri saat 20.00'de başladı.
"Yeditepe Huzur 2020-5" uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.
Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.
Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar devam edecek.
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