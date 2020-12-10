İstanbul'da eşinin kuzenini konuşma bahanesiyle eve götüren adam, kadını odaya kilitleyerek tecavüz etti!

İstanbul'un Eyüp ilçesinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki U.U., eşinin kuzeni S.C. ile konuşma bahanesiyle genç kadını evine götürdü. Bir süre sonra yatak odasına kilitleyerek kadına tecavüz eden U.U., o anları kayıt altına aldı.

TECAVÜZ ETTİKTEN SONRA İŞE BIRAKTI

İddiaya göre U.U., eşinin kuzeni olan S.C.'yi arayarak onunla konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine S.C.'yi aracıyla alarak evine götüren U.U., bir süre genç kadınla sohbet etti. Aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkması üzerine S.C. evi terk etmek istedi fakat kapının kilitli olduğunu fark etti. Bu sırada U.U., S.C.'yi yatak odasına götürerek oranın da kapısını kilitledi. Ardından hakaretler eşliğinde genç kadının kıyafetlerini çıkarmasını isteyen enişte, dolaptan kamera alarak o anları kaydetti.

ARABADA SES KAYDI ALDI

Kadına tecavüz ettikten sonra iş yerine de bırakan U.U.'nun suçu, S.C.'nin eylemi doğrultusunda açığa çıktı. Eniştesi kendisini araçla iş yerine bırakırken telefonunun ses kaydını açan S.C., U.U.'nun tecavüz hakkında konuşmasını sağladı.

ENİŞTEDEN ÇİRKİN SAVUNMA

Yaşadığı cinsel saldırı ardından karakola giden genç kadın, eniştesi hakkında şikayetçi olurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan U.U. olay tarihinde eşinin kuzenini yeni taşındıkları evi görmesi için yanında götürdüğünü belirli bir süre konuştuktan sonra aralarında yakınlaşma olduğunu ancak S.C.'nin duygu durumunun sık sık değiştiği için cinsel birlikteliği kanıt olması amacıyla kayıt altına aldığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık tarafından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen genç kadın hakkında düzenlenen raporda, olay günü mağdurun basit şekilde yaralandığı tespit edildi. Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda şüpheli U.U.'nun "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçlarını işlediğine kanaat getirerek 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstismarcı enişte ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.