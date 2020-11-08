İstanbul'da eski koca dehşeti: İntikam almak için tecavüz etti

İstanbul'da yaşanan olayda, 36 yaşındaki L.K., ile 39 yaşındaki S.U., anlaşamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda boşandı. Bu boşanmayı gururuna yediremediği iddia edilen eş, intikam almak amacıyla, kendisiyle barışmaya ikna ettiği eşine tecavüz etti.

Evliliklerinden 6 yaşında bir çocukları bulunan çift, geçtiğimiz yıllarda boşanmalarının ardından, kendsinden boşanan karısından intikam almak isteyen eski koca, çocuğu öne sürerek barışma teklifinde bulundu. Adamın teklifini kabul eden kadın, yeniden evlilik hazırlıklarına ve ev aramaya başladı.

MUTLU GÜNLERİNİN HAYALİNİ KURDUĞU EVDE TECAVÜZE UĞRADI

Boşandığı eşine ikinci bir şans vermek isteyen kadın, eski kocasıyla İstanbul, Eyüp'te bulunan bir daireye giderek buranın taşınmak için uygun olup olmadığını kontrol etmek istedi. Daireyi gezdikleri bir anda yine iddiaya göre öfkeli koca genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Eski eşinin saldırısından kurtulmak isteyen genç kadın kaçmak istediğindeyse kapının kilitli olduğunu fark etti.

Bağırarak yardım istemeye çalışsa da genç kadın eşinin saldırısından kurtulamadı.

ÖNCE TECAVÜZ ARDINDAN ŞANTAJ VE TEHDİT

Yaşanan cinsel saldırı sonrası evine dönen genç kadın eski eşinin şantaj ve tehdit içerikli mesajlarına maruz kalınca savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Kendisine gelen mesajları delil olarak sunan L.K.'nın ihbarı sonrası eski eş S.U., hakkında dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede eski eşin genç kadına saldırıda bulunduğu, şantajla ve tehditle korkutmaya çalıştığı anlatıldı. 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 21 yıla kadar hapsi istenen cani koca ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.