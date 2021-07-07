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  3. İstanbul'da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kaldı |Asfalt kana bulandı, talihsiz kadının bacağı koptu

İstanbul'da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kaldı |Asfalt kana bulandı, talihsiz kadının bacağı koptu

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın beton mikserinin altında kaldı. İtfaiyenin uğraşları sonucunda aracın altından çıkarılan kadının bacağı koparken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kaldı |Asfalt kana bulandı, talihsiz kadının bacağı koptu

İstanbul Küçükçekmece'de, meydana gelen korkunç kazada yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin altında kaldı. Kaza sonrasında ağır yaralanan kadın itfaiye ekipleri tarafından beton mikserinin altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

İstanbulda feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kaldı |Asfalt kana bulandı, talihsiz kadının bacağı koptu

MİKSER SÜRÜCÜSÜ ÇEVREDEKİLERİN HABER VERMESİYLE DURDU

Kan donduran olay Küçükçekmece'de Halkalı İkitelli Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sefaköy istikametine giden M.Ç.'nin kullandığı beton mikseri caddenin karşısına geçmeye çalışan Hülya A.'ya çarptı. Aracın sürücüsü çevredekiler bağırış sesleri üzerine aracı durdurdu. Çarpmanın etkisi ile talihsiz kadın beton mikserinin altına girerken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine güvenlik ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kaldı |Asfalt kana bulandı, talihsiz kadının bacağı koptu

BETON MİKSERİNİN ALTINDAN İTFAİYE ÇIKARDI

Feci kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yaralı kadına yardım için harekete geçti. Tonlarca ağırlıktaki beton mikserinin altında kalan kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi. İtfaiyenin uğraşları sonucunda  beton mikserinin altından çıkarılan ağır yaralı kadının, bacağının koptuğu öğrenildi. İtfaiye tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen kadın Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hülya A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İstanbulda feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kaldı |Asfalt kana bulandı, talihsiz kadının bacağı koptu

Görenlerin içini acıtan kaza sonrasında sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, Halkalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde inceleme yaptı.

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