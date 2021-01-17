Son Dakika haberi: İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı!
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda sis sebebiyle görüş mesafesi yarım milin altına düştü. Bu durum nedeniyle geçişler çift yönlü olarak askıya alındı.
Son dakika haberi... Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından açıklama yapıldı.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis sebebiyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı bu sebeple gemi geçişlerinin saat 22.15'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı duyurdu.