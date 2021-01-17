Son Dakika haberi: İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı!Siber vatan nedir? | Siber Vatan eğitiminin amacı nedir? | Erdoğan'dan siber vatan mesajıKayseri'de feci olay! Baltayla saldırdıkları aracın sürücüsünü bacağından yaraladılarSon dakika haberi: Fenerbahçe duyurdu: Mesut Özil, İstanbul'a gelmek için yola çıktıÜnlü şarkıcının acı günü! İntizar'ın babası hayatını kaybettiOkullar 15 Şubat'ta mı açılıyor? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı?Okullar kademeli olarak mı açılacak? Bakan Selçuk'tan flaş açıklamaBeşiktaş - Galatasaray derbisinde 2 golGaziantep'te bina çöktü! Yaralılar varSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 17 Ocak 2021 Pazar
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son Dakika haberi: İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı!

Son Dakika haberi: İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı!

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda sis sebebiyle görüş mesafesi yarım milin altına düştü. Bu durum nedeniyle geçişler çift yönlü olarak askıya alındı.

Son Dakika haberi: İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı!

Son dakika haberi... Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis sebebiyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı bu sebeple gemi geçişlerinin saat 22.15'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı duyurdu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
HABERE YORUM KAT