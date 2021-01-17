Son Dakika haberi: İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı!

Son dakika haberi... Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis sebebiyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı bu sebeple gemi geçişlerinin saat 22.15'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı duyurdu.