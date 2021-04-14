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İstanbul'da hafta içi marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2021

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kornavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamanın ardından internet kullanıcıları marketlerin kaça kadar açık olduğunu araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da hafta içi marketler kaça kadar açık? Kaçta kapanıyor? 2021 sorusunun yanıtı...

İstanbul'da hafta içi marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları Türkiye ile paylaştı. Birçok kısıtlamanın getirildiği toplantının ardından internet kullanıcıları İstanbul'da hafta içi marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2021 başlığı ile internetten araştırma yapmaya başladı. Biz de sizler için haberimizde, merak edilen sorunun yanıtını derledik...

İstanbul da hafta içi marketler kaça kadar açık kaçta kapanıyor 2021

İSTANBUL'DA HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR? 

Alınan yeni tedbirlere göre sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19.00'dan sabah 05.00 olarak belirlendi. Kısıtlamalar cuma günleri ise 19:00'da başlayıp tüm hafta sonunu kapsayacak şekilde güncellendi.

Bu kapsamda birçok iş yerinin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Birçok iş yerinde çalışma saatleri 07.00 ile 18.00 arası olmak üzere güncellendi. Peki zincir marketlerde durum ne? Zincir marketler saat 10:00'da açılacak. 

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