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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur, trafiğe yansıdı!

İstanbul'da haftanın ilk iş günü yağmur yağması ile birlikte, evlerinden iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar yoğun trafikle karşılaştı. Trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başlarken, yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur, trafiğe yansıdı!

İstanbul bu sabah yağmurlu bir güne uyandı. Evlerinden işe gitmek için yol tutan vatandaşlar ise, yağmurun azizliğine uğradı. İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafikte yağmur sebebiyle yoğunluk yaşandığı görüldü. Özellikle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D 100 istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur, trafiğe yansıdı!

İLK İŞ GÜNÜNDE YAĞMUR ETKİSİ

İstanbul'un trafiği, haftanın ilk iş ve okul gününde etkili olmaya başladı. Yağmurun da etkisini göstermesi ile trafikteki yoğunluğun artışı tetiklendi. İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

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