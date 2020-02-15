Boğaziçi Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, Gökçeada'da, saat 13.29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Gökçeada Kaleköy olarak açıklandı.

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