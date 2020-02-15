İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Gökçeada'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Boğaziçi Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, Gökçeada'da, saat 13.29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Gökçeada Kaleköy olarak açıklandı.
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#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 15, 2020
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) https://t.co/j93tp45ggY
15.02.2020, 13:29:27 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 10.3 km#Kandilli
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