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  3. İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Gökçeada'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, Gökçeada'da, saat 13.29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Gökçeada Kaleköy olarak açıklandı.

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