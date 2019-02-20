İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre merkez üssü Çanakkale - Ayvacık olan 5 büyüklüğünde depremmeydana geldi. Deprem, İstanbul ile Ege ve Marmara bölgesindeki bazı şehirlerde hissedildi.

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre merkez üssü Çanakkale - Ayvacık olan 5 büyüklüğünde depremmeydana geldi. Deprem, İstanbul ile Ege ve Marmara bölgesindeki bazı şehirlerde hissedildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.