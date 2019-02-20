İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre merkez üssü Çanakkale - Ayvacık olan 5 büyüklüğünde depremmeydana geldi. Deprem, İstanbul ile Ege ve Marmara bölgesindeki bazı şehirlerde hissedildi.

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