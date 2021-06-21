21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek mi? Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'deEURO 2020 bugün hangi maçlar var 21 Haziran 2021 Pazartesi ? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Veyis Ateş tek değil iddiası: Sezgin Baran Korkmaz'ın merkezinde olduğu kirli ilişkiler ağında 12 gazeteci daha var!21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1'deYaz Kuran Kursu ne zaman başlıyor 2021? Diyanet yaz Kuran Kursu başvuru tarihi!21 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüle TV8'de21 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'deİnanmak imkansız! Kaçakçılardan kurtarılan eserler müzede kayboldu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. İstanbul'da ilginç olay! 'Bomba var, yaklaşmayın!' notu yazan evden anne ve oğlun cansız bedeni çıktı

İstanbul'da ilginç olay! 'Bomba var, yaklaşmayın!' notu yazan evden anne ve oğlun cansız bedeni çıktı

İstanbul Beylikdüzün'de kötü kokuların geldiği eve giren polis ekipleri 'Bomba var yaklaşmayın' notu ile karşılaşınca apartmanı tahliye etti. Yapılan incelemede bombayla değil, anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaşıldı.

İstanbul'da ilginç olay! 'Bomba var, yaklaşmayın!' notu yazan evden anne ve oğlun cansız bedeni çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan ilginç olayda bir evde anne ve oğlun cansız bedeni bulundu. Eve giren ekipler bir notta 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını görünce apartmanı ve yan binayı tahliye etti. 

BOMBA NOTU EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşanan olayda ikinci kattan ağır kokular gelmesi üzerine vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Ekipler ağır kokuların geldiği daireye giriş yaptıklarında hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Odalardan birinin kapısında "Bomba var yaklaşmayın!" notu paniğe neden oldu. Alarma geçen ekipleri evin bulunduğu apartman ile yan taraftaki binayı tahliye etti.

İstanbulda ilginç olay! Bomba var, yaklaşmayın! notu yazan evden anne ve oğlun cansız bedeni çıktı

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede bombaya rastlanmazken notların asılı olduğu odalarda 60 yaşındaki anne Münevver Ertem  ile 40 yaşındaki oğlu Ertan Ertem'in cansız bedeni bulundu.

İstanbulda ilginç olay! Bomba var, yaklaşmayın! notu yazan evden anne ve oğlun cansız bedeni çıktı

Odada iki adet tabanca olduğu tespit edilirken polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Öte yandan anne ve oğlunun cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Paniğe neden olan şüpheli notun kim tarafından yazıldığı araştırılıyor.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor

İstanbulda ilginç olay! Bomba var, yaklaşmayın! notu yazan evden anne ve oğlun cansız bedeni çıktı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT