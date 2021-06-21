İstanbul'da ilginç olay! 'Bomba var, yaklaşmayın!' notu yazan evden anne ve oğlun cansız bedeni çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan ilginç olayda bir evde anne ve oğlun cansız bedeni bulundu. Eve giren ekipler bir notta 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını görünce apartmanı ve yan binayı tahliye etti.

BOMBA NOTU EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşanan olayda ikinci kattan ağır kokular gelmesi üzerine vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Ekipler ağır kokuların geldiği daireye giriş yaptıklarında hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Odalardan birinin kapısında "Bomba var yaklaşmayın!" notu paniğe neden oldu. Alarma geçen ekipleri evin bulunduğu apartman ile yan taraftaki binayı tahliye etti.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede bombaya rastlanmazken notların asılı olduğu odalarda 60 yaşındaki anne Münevver Ertem ile 40 yaşındaki oğlu Ertan Ertem'in cansız bedeni bulundu.

Odada iki adet tabanca olduğu tespit edilirken polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Öte yandan anne ve oğlunun cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Paniğe neden olan şüpheli notun kim tarafından yazıldığı araştırılıyor.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor