İstanbul'da inanılmaz cinayet! Kurye, yaşlı kadını bakın hangi sebeple öldürmüş?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre bir kurye 8 lirasını alamadığı için yaşlı kadını öldürdü. İstanbul Bakırköy Kartaltepe mahallesinde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu sokağa çıkma yasağı nedeniyle siparişlerini marketten telefonla istiyor ve kurye aracılığı ile teslim alıyordu.

Geçtiğimiz hafta da yine marketten siparişini verdi. Gelen kurye iddiaya göre bir önceki siparişten kalan 8 lirayı da istedi. Yaşlı kadın şimdi o parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen kurye yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sonra cep telefonunu da alarak kaçtı.

Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği ileri sürüldü. Recep Y.'nin evden aldığı cep telefonunu da sattığı öğrenildi.