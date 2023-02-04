İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi!

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri İstanbul'da konut ve iş yerlerini, kaçak yabancı uyruklu şahıslara kiralayan ve bu şahısları ikametlerinde barındıran ev sahiplerini tespit edip Ocak ayı boyunca çalışma gerçekleştirdi.

KOĞUŞ SİSTEMİYLE DAHA FAZLA GÖÇMEN BARINDI

Yapılan çalışmalar kapsamında Esenyurt ve Sultangazi’de kaçak göçmenlerin bulunduğu 11 farklı adres tespit edildi. Evlerde daha fazla göçmen barındırmak için ranza sitemi kurdukları görüntülendi. Evlerde barındırılan yabancı uyruklu 94 kaçak göçmen il şüpheli ev sahibi yakalandı.

Haberin Devamı

EV SAHİPLERİ KAÇAK GÖÇMEN BAŞINA CEZA ALDI

Yakalanan yabancı şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Kurumu’na teslim edildi. Barınmalarına izin veren şüpheli ev sahiplerine kaçak göçmen başına 2 bin 574 TL olmak üzere toplamda 241 bin 956 TL idari para cezası kesildi.