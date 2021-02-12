İstanbul'da kadın cinayeti! Eşini öldürürken çocukları duymasın diye TV'nin sesini açmış

Bir süredir kumar ve ev alma sorunu nedeniyle tartışan Mahmut Gürler ve Melek Gürler çifti, önceki gün sabah saatlerinde yine tartışmaya tutuştu. Öfkelenen koca, biri iki diğer 8 yaşındaki kız çocuklarına evde oturmalarını söyleyerek eşini kömürlüğe götürdü.

Çocuklar duymasın diye de TV’nin sesini açan Mahmut Gürler, kömürlükte Melek Gürler'i boğarak öldürdü ardından da hiçbir şey olmamış gibi işine gitti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIKTAN SONRA AFFETMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mahmut Gürler’i gözaltına aldı. İki çocuk annesi kadın ise dün Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi. Melek Güler'in 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi.

''HANIM EVDE YOK GİDİP BAKAYIM''

Olay hakkında konuşan komşuları ve eski mahalle muhtarı Kadir Yavuz, “Eşinin zaten uzaklaştırma kararı vardı. Kumar oynuyordu. Kendisi ev almak isteyip kayınvalidesinin ev parası vermediğini söylemiş ama o yalan. Kumar oynamak için eşinden para istedi. Eşini merdivenlerden bodruma indirerek öldürmüş. Sonra iş yerine tekrar gitmiş. Konfeksiyon atölyesinde çalışıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş. Patronuna ‘Benim hanım evde yokta bir daha gidip bakayım’ demiş. Eve geldikten sonra da herkese telefon açarak eşine ulaşamadığını söylemiş. Olaydan sonra kızın anne, baba ve akrabaları koşarak eve geldiler. Gelen akrabalarına eşinin kayıp olduğunu ve bodruma düşmüş olabileceğini söylemiş. Bodruma inerek bakıyorlar ki kız ölmüş. Çocuklar o sırada evdeymiş. Televizyonun sesini sonuna kadar açmış. Çocukları evde oturtturmuş” dedi.