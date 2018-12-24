İstanbul'da kar hangi gün başlayacak? İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteorolojinin yaptığı değerlendirmede yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre yurduniç ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 8 ile 12 derece arasında düşecek.



ANKARA'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK? ANKARA'DA KAR HANGİ GÜN BAŞLIYOR? ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da salı günü sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenilen yağışın zamanla karla karışık yağmura döneceği ve akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtildi. Valilik henüz okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi vermedi.



KAR HANGİ GÜN GELİYOR? TÜRKİYE'DE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Sıcaklıkların hissedilir derecede azalmasıyla gecenin en düşük sıcaklıklarının çarşamba sabahı sıfırın altında 3, perşembe sabahı ise sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL'DA HANGİ GÜN KAR YAĞACAK? İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 24 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olması, hava sıcaklığının azalmasıyla önce kentin yüksek kesimlerinde, zamanla il genelinde karla karışık yağmur, Çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışının görülmesi bekleniyor. Valilik İstanbul için henüz okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi vermedi.





TÜRKİYE'DE HANGİ BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR? EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

İzmir'de de sadece salı günü yağmur ve sağanak, diğer günlerde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşler, İzmir ve Kıyı Ege'de de hissedilecek.



METEOROLOJİ PROFESÖRÜ MİKDAT KADIOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN UYARDI

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, salı günü yoğun kar yağışının beklendiğini söyledi. Kadıoğlu, " Vay vay! 850 mb soğuma tam kıvamında. Böyle devam ederse Salı günü öğlenden sonra kar topu da oynayabiliriz. Salı günü derste sonra vın eve. Akşam trafiğini düşünmek bile istemem... Pazartesi dosyaları, vb. alın Salı günü evden çalışın. Benden söylemesi." ifadelerini kullandı.