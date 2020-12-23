2020 yılının son UKOME toplantısı Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine ilişkin zam teklifi görüşüldü. Toplantıda oy çokluğuyla ulaşım ücretlerine yüzde 11 zam yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar? İstanbul taksimetre ücret tarifesi konusu araştırılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA KISA MESAFE TAKSİ ÜCRETİ NE KADAR? İSTANBUL TAKSİMETRE ÜCRET TARİFESİ

İBB UKOME toplantısından taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı çıktı. Buna göre Taksilerde A, B ve C segmentine göre taksimetre açılış fiyatı 5 TL'den 5.50 TL'ye, D ve C segmenti yüzde 100 elektrikli motorlu taksiler için ise 5,75'den 6,38 liraya, lüks taksiler için 8,50'den 9,44'e yükseldi.

İstanbul'daki taksi duraklarının listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.