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İstanbul'da kız kaçırma davası! kaldırımda yürüyen genç canından oldu

İstanbul'da iki aile arasında kız kaçırma meselesinden dolayı çıkan kavgada silahla ateş açıldı. Tartışma sonucu iki yabancı uyruklu çocuk hafif şekilde yaralanırken, saldırı esnasında kaldırımda yürüyen 1 kişi de vurularak yaşamını yitirdi.

İstanbul'da kız kaçırma davası! kaldırımda yürüyen genç canından oldu

Olay, 18 Ağustos günü Küçükçekemece'de yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt'ta yaşayan yabancı uyruklu Omar M., Küçükçekmece'de oturan Nuran H. isimli kadını 2 gün önce kaçırdı. Kızın ailesi erkek tarafının yaşadığı yere giderek kavga etti. Daha sonra erkeğin ailesi kız tarafının yaşadığı Küçükçekmece Pelikan Sokak'a gidip kurşun yağdırdı.

Silahlı saldırı sırasında olayla alakası olmayan ve o sırada kaldırımda kuzeni ile yürüyen Ahmet Elçeoğlu ve kuzeni M.E. de vuruldu. 24 yaşındaki Eçeoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kız tarafından da A.H. (15) ve H.M. (14) isimli iki çocuk hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Olay üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahısların kaldığı 13 adresi tespit edip, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında silahı kullanan ve kız kaçırma olayını gerçekleştiren Omar M. Çatalca'da, onunla birlikte araçta bulunan Gerib M. ve İmet N. ise Esenyurt'ta yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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