İstanbul'da korku dolu anlar! Fırtına yön tabelasını devrildi: Trafik felç oldu

İstanbul'da sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli fırtına TEM Otoyolu Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelasını devirdi. Tabelanın devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

CNN Türk muhabirinin aktardığı bilgilere göre 3 araç kazaya karıştı, bölgeye gelen itfaiye ekipleri devrilen tabelayı kaldırıyor. Polis ekipleri de trafiğin sorunsuz işlemesi için çalışmasını sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre ise TEM-Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda bulunan yön tabelası rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ekipler tabelayı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge de trafik yoğunluğu yaşanıyor.