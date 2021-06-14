İstanbul'da korkunç olay! Araba çarptı, metrelerce sürüklendi, başka bir aracın altında ezildi

Trafik canavarı yine can aldı. İstanbul'da Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya feci şekilde can verdi.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

Saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Emsal Güli'ye hızla gelmekte olan bir araç çarptı. Çarpma ile birlikte ağır yaralanan ve metrelerce sürüklenen Güli, yerde yatarken başka bir araç üzerinden geçti. Feci şekilde can veren talihsiz yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında haber verilmesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sonrası şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırılırken kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.