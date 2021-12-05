İstanbul'da korkunç olay! Babasını bıçaklayarak öldürdü

4 Aralık Cumartesi günü İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tantavi Mahallesi’nde meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı ile babası Mustafa Emre Kınalı arasında tartışma çıktı.

Özel bir bankada çalışan 48 yaşındaki Mustafa Emre Kınalı'nın eşinden bir süre önce boşandığı, çocukların velayetinin onda olduğu öğrenilirken, tartışmanın okul nedeniyle annelerinin yanında kalan 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı ile 9 yaşındaki oğlunu görmek için eski eşinin evine gittiği zaman yaşandığı ve genç kızın öfkesine yenik düşüp babasını bıçakladığı belirtildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç kız olayın ardından evden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Kınalı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

5 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Olayla ilgili inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cansel Dilara Kınalı’yı yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'Kasten öldürme' suçundan Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kınalı’nın 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Emre Kınalı’nın cenazesi bugün Üsküdar’daki Karacaahmet Camii'ne getirildi. Cenazeye Mustafa Emre Kınalı’nın eşi ve çok sayıda aile yakını katılırken, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kınalı’nın cenazesi Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.