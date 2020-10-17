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  3. İstanbul'da korkunç olay! Eski sevgilisi tarafından darp edildi, tecavüze uğradı

İstanbul'da korkunç olay! Eski sevgilisi tarafından darp edildi, tecavüze uğradı

İstanbul'da G.A. isimli kadın trafik kazası geçiren eski sevgilisi F.A.'ya geçmiş olsun ziyaretinde darp edildikten sonra cinsel saldırıya maruz kaldı ve tehdit edildi. Olayın ardından talihsiz kadın savcılığa şikayet dilekçesinde bulundu.

İstanbul'da korkunç olay! Eski sevgilisi tarafından darp edildi, tecavüze uğradı

Tüyleri diken diken eden olay, İstanbul'da meydana geldi. Sabah'tan Hanife Akliman'ın haberine göre F.A. isimli kadın trafik kazası geçiren F.A.'ya kendisine 'geçmiş olsun' demek için bir kafede buluştu. İkili arasında daha sonra çıkan tartışma G.A., F.A. ya tokat attı daha sonra sonra Emre A. isimli kişi F.A.'ya engel oldu. Ancak G.A, ile  F.A'nın arasındaki tartışma  Emre A'nın da bindiği araçta devam etti. 

TEHDİTLER SAVURDU

G.A'yı eve bırakacağını söyleyerek Emre A'yı araçtan indiren F.A, kendisine karşı karşı koyan kadını darp ederek bayılttıktan sonra cinsel saldırıda bulundu.  Cinsel saldırının ardından genç kadını tehdit eden F.A. "Burada yaşananları ailem ve sevdiğim kız duyarsa bundan sonra benden kork, ölümün benim elimden olur." dedi. Bununla da yetinmeyen F.A. G.A'nın araçtan inmesine de engel oldu.

İstanbul'da korkunç olay! Eski sevgilisi tarafından darp edildi, tecavüze uğradı

EMRE A. İLE F.A'NIN İFADELERİ TUTARLI

Genç kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli F.A. tüm suçlamaları reddederken, Emre A'dan alınan ifade ile G.A'nın ifadelerinin tutarlı olması dikkat çekti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık şüphelinin 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

İstanbul'da korkunç olay! Eski sevgilisi tarafından darp edildi, tecavüze uğradı

Tayfun Altuntaş
Editör


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