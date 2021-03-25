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  3. İstanbul'da korkutan fabrika yangını!

İstanbul'da korkutan fabrika yangını!

Çekmeköy’de bulunan gıda üretim fabrikasında elektrik kaynağından dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 4 bölgeden itfaiye ekipleri gelerek yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Korkutan yangının çıktığı yerde o esnada çalışanların olmaması büyük bir faciayı önledi.

Ömerli Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir fabrikada  saat 03.30 sıralarında meydana gelen yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hemen Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Saatler süren çalışmanın ardından söndürülen yangında can ve mal kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. 

İstanbul'da korkutan fabrika yangını!

Muhabirlere konuşan Gıda üretim tesisi fabrika sahibi Ogün Baysan,” Elektrik kontağından başladığını söyledi itfaiye ekipleri. Bizde yangın başladığından sonra geldik. Yanıcı bir madde yoktu. O esnada yangının çıktığı yerde çalışan yoktu” dedi. 

İstanbul'da korkutan fabrika yangını! İstanbul'da korkutan fabrika yangını! İstanbul'da korkutan fabrika yangını!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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