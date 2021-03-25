İstanbul'da korkutan fabrika yangını!

Ömerli Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir fabrikada saat 03.30 sıralarında meydana gelen yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hemen Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Saatler süren çalışmanın ardından söndürülen yangında can ve mal kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Muhabirlere konuşan Gıda üretim tesisi fabrika sahibi Ogün Baysan,” Elektrik kontağından başladığını söyledi itfaiye ekipleri. Bizde yangın başladığından sonra geldik. Yanıcı bir madde yoktu. O esnada yangının çıktığı yerde çalışan yoktu” dedi.