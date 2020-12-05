İstanbul'da küçük esnaftan sessiz eylem: Korona değil açlık öldürecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında, ülkemizde de pozitif vaka sayıları hızla artmakta. Hava yoluyla bulaşan virüsün yayılımını önlemek için en uygun yol insanların birbirleriyle temas etmesini engellemek olarak biliniyor. Fakat açık olan işletmelerde ve sıkışık mekanlarda virüs çok hızlı yayılabildiğinden özellikle kapalı alanlarda bu ihtimali düşürmek amacıyla İçişleri Bakanlığı yeni önlemlere imza attı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri dahilinde alınan kararlarda, lokanta, restoran, kafe ve bar gibi işletmelerde yalnızca paket servis ve gel al hizmetine geçilmesiyle birçok işletmenin kar payı düşünce bazı dükkanlar kapatmaya, bazıları ise küçülmeye gitmek durumunda kaldı. Bu kapsamda işsiz kalan ve maddi anlamda güçlük yaşayan esnaflar ve çalışanlar da dernekler aracılığıyla biraraya gelerek sessiz eylem gerçekleştirdi.

"ADRESE İÇKİ SERVİSİ YASAK, BİZ NE SATACAĞIZ?"

Birgün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre, basın açıklaması öncesinde konuşan dernek başkanları, bar ruhsatlı işletmelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Milyonlarca çalışanı olan işletmelerin kapatıldığını belirten Kadıköy Esnaf Derneği Başkanı Tuncay Savaşlı, “İçkili lokantalar, restoranlar kapalı; adrese içki servisi yapmak da yasak olduğu için biz ne satacağız?” diye sordu. Vergilerde indirime gidilmediğine değinen Savaşlı, şöyle konuştu: “Ruhsatları bar olan işletmeler kapalı oldukları halde vergisinden vazgeçmiyor. Örnek olarak kira stopajı, SSK stopajı, muhasebe stopajı, kurumlar vergisi, eğlence vergisi, damga vergisi gibi tüm bu vergiler alınıyor. Hem kapatıyorlar hem de vergi almaya devam ediyorlar.”

"SEKTÖRÜMÜZ 9 AYDIR KAPALI"

Bankalardan faizsiz kredi verilmesini talep ettiklerini belirten Savaşlı, “Mevcut kredilerimizin ise bir yıl ötelenmesini istiyoruz. Toplu taşımalar çalışıyor, uçaklar çalışıyor, AVM’ler açık, sanki pandemiyi yaratan içkili mekânlarmış gibi bir algı oluşturulmaya başlandı. Her yer açık, tek çalışmayanlar tekel bayiler, içkili mekânlar, kafeler... Biz nasıl karnımızı doyuracağız?” dedi.

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Kalaycı ise günah keçisi ilan edildiklerinin altını çizdi. Çareyi sokağa çıkmakta bulduklarını aktaran Kalaycı, “Dokuz aydır kapalı olan bir sektörümüz var. Akabinde haziranda yalnızca restoranlar açıldı. Diğer işletmelerin ise hepsi kapatıldı, hiçbir destek verilmedi. AVM’ler, toplu taşımalar kalabalık ama bu iş sanki meyhanelerden, barlardan geçiyormuş gibi bir algı yarattılar” diye konuştu.

Beşiktaş Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Durmuş da, pandeminin en büyük zararının esnafa olduğuna dikkat çekti: “Sokağa çıkmak için geciktik bile. Taleplerimizi yüksek sesle haykıracağız. Sadece Beşiktaş’ta bir ayda binlerce insan işsiz kaldı.”