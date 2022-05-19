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İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu! Alt geçidi su bastı!

İstanbul’da akşam saatleri itibarıyla etkisini gösteren sağanak yağış, su baskınlarının yaşanmasına neden oldu. Üsküdar’da bir alt geçidin yağmur sularıyla dolduğu görüntülendi.

İstanbul'da su dolu alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı. İSKİ ekipleri su dolan alt geçidi tahliye etmek için çalışma başlattı. Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış İstanbul’da etkisini gösterdi. Akşam saatleri itibarıyla İstanbul’da etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış su baskınlarının yaşanmasına neden oldu.

İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu! Alt geçidi su bastı!

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞANDI

Sağanak sonrası Üsküdar’da Altunizade'de bulunan alt geçit su ile doldu. Alt geçitte bulunan mazgalların dolması nedeniyle yağmur sularının tahliye edilememesiyle su dolan alt geçitten geçmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu! Alt geçidi su bastı!

Bazı sürücüler su dolu alt geçitten geçmekten vazgeçerek alt geçitten çıktı. Alt geçide dolan suyu boşaltmak için İSKİ ekipleri tahliye çalışması başlattı.

İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu! Alt geçidi su bastı!

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