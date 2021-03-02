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  3. İstanbul'da metro hattında korkutan anlar! Elektrik telleri patladı

İstanbul'da metro hattında korkutan anlar! Elektrik telleri patladı

İstanbul’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın elektrik telleri ardı ardına adeta havai fişek gibi patladı. Patlamaların ardından seferler dururken İBB yönetimi ise olayın hırsızlık sonucu gerçekleştiğini duyurdu.

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda metronun elektrik tellerinin art arda patladığı güvenlik kameralarına da yansıdı..

Yaşanan patlamalar sonrasında seferler bir süre Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılabildi. Seferler arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

PATLAMALARIN SEBEBİ HIRSIZLIK

İBB ise meydana gelen patlamaların hırsızlık sonucu oluştuğunu açıklayarak lay yerinde kablo kesmede kullanılan kerpeten bulunduğunun görüntülerini paylaştı.
 
İstanbul'da metro hattında korkutan anlar! Elektrik telleri patladı

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