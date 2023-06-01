İstanbul'da metrolar çalışmadı işlerine gidemeyen vatandaşlar isyan etti

Üsküdar Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferlerden dolayı yoğunluk meydana geldi.

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İstanbul'da metrolar çalışmadı işlerine gidemeyen vatandaşlar isyan etti

CHP'li İBB yönetimde olan Üsküdar - Çekmeköy metrosu arıza yaptı, seferler iptal oldu. Metroya binemeyen vatandaşlar yollarda kaldı.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza dolayısıyla bazı duraklarda seferler saat 06.15'ten beri yapılamıyor. Seferler, Çekmeköy-Yamanevler durağı arasında gerçekleştiriliyor.

Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti.

Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşanıyor. İşe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüslerde yer bulmaya çalışıyor.

İstanbul'da metrolar çalışmadı işlerine gidemeyen vatandaşlar isyan etti

VATANDAŞ İSYAN ETTİ! "HERKESE DUYURACAĞIM BUNU"

Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik bir arıza nedeniyle isyan eden bir vatandaş, "Buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Herkese duyuracağım bunu." diyerek tepki gösterdi.

"İnsanlığa aykırı bu yapılan ya." diyen vatandaş, telefon konuşmasında İBB yönetimine isyan ederek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlığa aykırı bu yapılan ya. Buraya acil otobüs istiyorum ben. Hem de buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Umarım 5-10 dakikaya kadar buraya otobüs gelir. Gelmezse bunu da sosyal medyadan yayınlayacağım. Herkese duyuracağım bunu."

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İstanbul'da metrolar çalışmadı işlerine gidemeyen vatandaşlar isyan etti

İstanbul'da metrolar çalışmadı işlerine gidemeyen vatandaşlar isyan ettiİstanbul'da metrolar çalışmadı işlerine gidemeyen vatandaşlar isyan etti

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