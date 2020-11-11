İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kamuya açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını belirtti. Peki İstanbul'da nerelerde sigara içmek yasak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA NERELERDE SİGARA İÇMEK YASAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklama ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara kullanımının yarından itibaren yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Solunum yoluyla kolayca bulaşan Koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul’da;

Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. "

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine koronavirüs genelgesi göndermişti. Buna göre, yarından itibaren tüm illerde işlek cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirilecek. Kararın, sigara içtiği için maskesini indiren kişiler nedeniyle alındığı açıklandı.

DIŞARIDA SİGARA İÇMEK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri”konulu ek genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgeye göre, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak. Valilerce salgının seyri takip edilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00­-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

Genelgede, Türkiye’de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:

1. Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek.

2. Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.

O İLLERDE YASAK GETİRİLMİŞTİ

Geçen günlerde Kütahya, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Muş, Giresun, Eskişehir, Kocaeli, Isparta, Kahramanmaraş, Ordu, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop gibi illerde sigara içmek yasaklanmıştı.

KAMUYA AÇIK ALAN NEDİR?

Kamuya açık alan, genellikle herkese açık ve erişilebilir bir yerdir. Yollar (yaya kaldırımı dahil), kent meydanı, parklar ve plajlar genellikle kamusal alan olarak kabul edilir.

KAMUYA AÇIK ALANLAR NERELERDİR?

Sınırlı ölçüde, halk kütüphanesi gibi halka açık hükûmet binaları kamusal alanlardır, ancak kullanım alanları kısıtlı alanlara ve daha büyük sınırlara sahip olma eğilimindedirler. Kamusal alan olarak kabul edilmemesine rağmen, kaldırımlardan ve kamu mahallelerinden görülebilen özel mülkiyete sahip binalar veya mülkler, örneğin açık hava reklamcılığı ile kamusal görsel manzarayı etkileyebilir. Son zamanlarda "paylaşılan alan" kavramı, otomobiller ve diğer araçlar tarafından ortak olarak kullanılan kamusal alandaki yayaların deneyimini geliştirmek için geliştirilmiştir.

Kamusal alan da felsefe, kentsel coğrafya, görsel sanatlar, kültürel çalışmalar, sosyal bilgiler ve kentsel tasarım ile ilgili eleştirel teori için bir mihenk taşı haline gelmiştir. 'Kamusal alan' terimi, daha büyük sosyal alan kavramının bir unsuru olan 'toplanma yeri' gibi başka şeyler anlamına da gelir. Kamusal alanlar genellikle grupların haklarını seslendirebilecekleri demokratik cemaat ve siyasi katılım alanları olarak değerlendirilmektedir.

Kamusal alanların ilk örneklerinden biri ortak arazidir. Örneğin, giriş için herhangi bir ücret veya ücretli bilet gerekmez. Devlete ait olmayan alışveriş merkezleri, 'kamusal alan' gibi görünen 'özel alan' örnekleridir.