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  3. İstanbul'da okul servis ücretleri değişti: Yeni servis ücretleri belli oldu

İstanbul'da okul servis ücretleri değişti: Yeni servis ücretleri belli oldu

İstanbul'daki okul servis ücretlerinde koronavirüs salgını süreci nedeniyle değişikliğe gidildi. Buna göre salgın sürecinde okullar 2 gün açık olursa aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olursa, yüzde 75'i, 4 gün açık olursa da yüzde 90'ı tahsil edilecek.

İstanbul'da okul servis ücretleri değişti: Yeni servis ücretleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen UKOME toplantısında İstanbul'da okul servis ücretleri hakkında yeni karar verildi.

Toplantıda “Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.

Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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