İstanbul'da kar esareti yaşanıyor. Araçların mahsur kalması sonucunda bazı önlemler alındı. Ve özel araçlarla ilgili alınan karar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Biz de bunun üzerine 'İstanbul'da özel araç yasağı var mı? Özel araçların trafiğe çıkması yasak mı 25 Ocak 2022 Salı?' sorularına haberimizde yer verdik...

İSTANBUL'DA ÖZEL ARAÇ YASAĞI VAR MI? ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK MI 25 OCAK 2022 SALI?

İstanbul’da etkili olan yoğum kar yağışı nedeniyle İstanbul’da tüm ulaşım durdu. Otobüslerin çıkış kısıtlaması durduruldu. Uçakların iniş kalkışları iptal oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu. Peki, Özel araçlara saat kaça kadar yasak var? Özel araçlar ne zaman trafiğe çıkabilecek? İşte detaylar…

SAAT KAÇA KADAR YASAK VAR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" mesajını paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.