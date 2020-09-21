İstanbul'da özel halk otobüsü şoförü, bir kadına saldırdı!

Dün gece saatlerinde İstanbul Kadıköy'de bir özel halk otobüsüne katlanan bisikletiyle binmeye çalışan yolcu kadına, aracın şoförü saldırdı. Kadın, olay anını anbean kameraya alırken, diğer yolcular güçlükle araya girdi. Yaşanan olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir açıklama yaparak sürücünün lisansının askıya alındığı belirtti.

SALDIRI ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Otobüs şoförünün maske takmadığı gözlenirken olay anı saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcunun üzerine yürüdüğü görünen sürücü, 'Ben alkollü yolcu taşımıyorum' dedikten sonra 'Pis sarhoşlar' diyerek yolcuyu bisikletiyle birlikte araçtan çıkartmaya çalıştı. Duraktaki diğer vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen şoför uzaklaştırılırken görüntünün sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada ise, “Özel halk otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.