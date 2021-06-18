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  3. İstanbul'da PTT çalışanları dağıtımları artık elektrikli skuter ile yapacak!

İstanbul'da PTT çalışanları dağıtımları artık elektrikli skuter ile yapacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin dağıtım hizmetlerinde artık "elektrikli skuter" kullanılacağını müjdeledi. Karaismailoğlu, ''Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz." dedi.

İstanbul'da PTT çalışanları dağıtımları artık elektrikli skuter ile yapacak!

PTT bugünden itibaren elektrikli skuter aracılığı ile dağıtım yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamada skuterların ilk olarak İstanbul'da kullanılmaya başlanacağı ardından da diğer illerde kullanıma sunulacağı belirtildi.

PROJE TANITILDI

Bakan Karaismailoğlu, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve PTT çalışanlarının katılımıyla elektrikli skuter kullanımı lansmanı gerçekleştirildi. Karaismailoğlu, PTT gibi köklü kurumun çağın gereklerine uygun olarak dönüşümünü gerçekleştirdiklerini vurguladı. 

İstanbul'da PTT çalışanları dağıtımları artık elektrikli skuter ile yapacak!

''ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Dijitalleşmeyi, mobiliteyi tüm iş alanlarında yaygınlaştırmak ve hızlandırmak, dünyada ve bölgede Türkiye'nin lojistik gücünü artırmak, ülke sathında ulaşım ve haberleşmede akıllı bir hareketliliği tesis etmek odağında çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti;

"Bugüne kadar atılan adımlar, projelerimiz, eylem planlarımız, yatırımlarımız kadar, köklü hizmet markalarımız da bu önemli misyonu yerine getirmede en önemli dayanağımızdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimindeki baş döndürücü hız malumunuz. Hayatın her alanında etkisi olan bu gelişim, konfor ve kolaylığı, erişimde fırsat eşitliğini ve tasarrufu da beraberinde getiriyor. Bu minvalde, toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde de yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Bu yeni dönemin başlıklarını, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemleri kavramları altında toplayabiliriz.

İstanbul'da PTT çalışanları dağıtımları artık elektrikli skuter ile yapacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirerek, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün de çevre odaklı yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli skuter kullanımının, artık ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını müjdeliyoruz.''

İstanbul'da PTT çalışanları dağıtımları artık elektrikli skuter ile yapacak!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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