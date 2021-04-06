Ramazan ayında satılan ve sofraların vazgeçilmez tadı olan Ramazan pidesinin İstanbul'daki fiyatı merak İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucu belirlendi. Peki, İstanbul'da ramazan pidesi kaç para, ne kadar 2022? İstanbul Ramazan pidesi fiyatları 2022 İşte, susamlı, susamsız, büyük, küçük pidelerin 2022 fiyatları...

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ KAÇ PARA, NE KADAR 2022?

İstanbul'da 330 gram pide 6 lira, Susamlı, yumurtalı 415 gram olanın fiyatı ise 9 TL olarak belirlendi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl İstanbul’da geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ramazan pidesine yüzde 66 zam yapıldığı ortaya çıkıyor.

İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları şöyle:

330 gram pide: 6 TL

415 gram 9 TL

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

- 1 su bardağı ılık süt

- 1 su bardağı ılık su

- Yarım paket yaş maya

- 1 yemek kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 6 su bardağı un

Üzeri için:

- 2 yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- Çörek otu susam

ramazan pidesi tarifi

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Ramazan pidesi tarifi, kendi evinde ramazan pidesi yapmak isteyenlerin sık sık aramış olduğu bir tariftir. İftar sofralarının olmazsa olmazı olarak kabul edilen ramazan pidesini evde yapmaya ne dersiniz? Bu enfes, yumuşacık, besleyici ramazan pidesini en sağlıklı, en hijyenik bir biçimde yapabilmeniz için özel olarak bu içeriğimizi hazırladık. Peki, evde ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte ramazan pidesi tarifi, evde ramazan pidesi yapımı...

Birinci adım: İlk iş olarak hamurunuza kullanacağınız mayayı aktif bir hale getirmek için malzemeleri hazırlayın.

İkinci adım: Karıştırma kabına maya, şeker, süt ve ek olarak suyu alıp bir güzel karıştın. Bu noktada sütün ve suyun ılık olmasına önem verin. Üzerini unla kapatarak hava ile bağlantısını sonlandırın ve maya köpük köpük kabarana kadar da bekleyin.

Üçüncü adım: Maya kabarınca karıştırmaya başlayın ve üzerine de sıvı yağ, unun kalanını ve tuzu ekleyip bir güzel yoğurun. Hamurunuz oldukça cıvık bir hamur biçiminde olacak. Unutmayın ki pide hamurunun özelliği cıvık olmasıdır.



Dördüncü adım: Hamuru unlanmış tezgaha alıp hafif hafif un serperek ve sürekli bir biçimde katlayarak 7 - 8 dakika kadar yoğurun. Mayalı hamurlar yoğurulmayı çok sever bunu sakın unutmayın.

Beşinci adım: Hazır olan hamurumuzu üzerini streçleyerek ılık bir ortam içinde yaklaşık olarak 50 dakika mayalandırın.

Altıncı adım: Mayalanan hamuru iki parçaya bölün ve hafif unlu bir tezgah üstünde 1 cm kadar kalınlıkta olacak bir biçimde merdaneyle açın.



Yedinci adım: Tepsiye almış olduğunuz hamuru tepsi mayası gelmesi için üzerini örterek 15 - 20 dakika kadar dinlendirmeye alın.

Sekizinci adım: Tepsi mayası gelen pidelerin üzerini çırpmış olduğunuz yoğurt ve yumurta sarısını sürün.

Dokuzuncu adım: 200 derece fırında kızarana dek pişirin.

Son adım: Fırından çıkarmış olduğunuz pidenin üzerine bir bez örterek 10 - 15 dakika kadar dinlendirmenizin ardından büyük bir afiyetle yiyebilirsiniz.