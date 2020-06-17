İstanbul'da rezalet görüntüler! Kaçak hastanede tahliller ve dondurmalar aynı dolapta!

İstanbul Esenyurt'ta kaçak kürtaj yapıldığı ihbarı alan İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon için harekete geçti. Belirtilen adrese baskın düzenleyen ekipler 4 katlı binanın üst katlarında yasa dışı hastane ile karşılaştı.

Tedavi için gelen 6 kişinin bulunduğu katlarda çok sayıda tıbbi cihaz olduğu görüldü. Kaçak kürtaj yapıldığı belirlenen hastanede, Suriyeliler tarafından çalıştırıldığı tespit edildi.

1'İ DOKTOR 5 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda Suriyeli doktorlar Ahmad M. ve Hüsam H., muayene sahibi Issa A. ve çalışanlar Name B. ile Abo Z. gözaltına alındı.

Çok sayıda tıbbi cihazın yer aldığı kaçak hastanede, hastalardan alınan örneklerin saklandığı buzdolabında dondurmaların bile bulunması dikkat çekti.

KAÇAK HASTANE MÜHÜRLENDİ

"Toplum sağlığını tehlikeye atma" suçundan işlem yapılan kaçak hastane mühürlenirken, gözaltına alınan şüpheliler Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bu arada ilçe sağlık ekipleri ve ilçe zabıta ekipleri çağrılarak işyerinde bulunan tıbbi cihazlar ilçe sağlık müdürlüğüne gönderildi.