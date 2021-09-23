İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'dan yapılan sağanak yağış uyarıları sonrası dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağışlar etkili oldu. Yağışların etkisiyle kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi. Okula giden öğrenciler ve işlerine giden vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu.

ANADOLU YAKASINDA SON DURUM

Anadolu Yakası'nda D-100 Kara Yolunda her iki istikamette de Göztepe ile Kartal arasında, TEM otoyolunda Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.

KÖPRÜLERDE YOĞUNLUK VAR

Ayrıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa yönünde ve bağlantı yollarında trafik yoğun olarak ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri, O-3 bağlantı yolu, Metris kavşağı ve Seyrantepe, D-100 Kara Yolu Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

METROBÜS DURAKLARI DOLDU

Sahil yolunda ise Ataköy, Dolmabahçe, Ortaköy arterlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Yenibosna, Şirinevler, Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında ise yolcu yoğunluğu olduğu görüldü.

İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğunu izlemek için tıklayınız.