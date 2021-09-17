İstanbul'da sağlık personellerine ulaşım müjdesi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni bie karar alarak, İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları için toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı yıl sonuna kadar ücretsiz kullanmaları kararı verdi.
Yenikapı'da toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, sağlıkçıları sevindiren haberi açıkladı
Toplantıda, sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK'a ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren karar konuşuldu. Karar temmuzda meclisten geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmişti.
Komisyon, kararın yeniden meclisten geçmesi ve oluşacak zarar için de İSPARK'a sübvanse ödemesi yapılmasının uygun olduğunu belirtti. Karara sunulan madde, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından ''ısrar kararı'' olarak kabul edildi.