İstanbul'da sağlık personellerine ulaşım müjdesi!

Yenikapı'da toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, sağlıkçıları sevindiren haberi açıkladı

Toplantıda, sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK'a ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren karar konuşuldu. Karar temmuzda meclisten geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmişti.

Komisyon, kararın yeniden meclisten geçmesi ve oluşacak zarar için de İSPARK'a sübvanse ödemesi yapılmasının uygun olduğunu belirtti. Karara sunulan madde, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından ''ısrar kararı'' olarak kabul edildi.