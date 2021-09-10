İstanbul’da sanayi sitesinde gerçekleşen patlamada bir işçinin bacağı koptu

İstanbul Esenyurt’ta otomobil tamircisinde patlama gerçekleşti. Çalışanlardan birinin bacağı koptu.

Saat 11.30 sıralarında gerçekleşen olay Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi'nde bulunan otomobil tamircisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayan tüpten parçalar çevreye savruldu. Savrulan parçaların işçiye gelmesi nedeniyle işçinin bacağı koptu.

Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevkedilirken, yaralı işçi yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralanan işçinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor.