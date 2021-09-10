Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Edirne'de cinsel taciz suçundan 4 kişiye gözaltıGöztepe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeler listesi açıklandı! Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu belli oldu!Partiden partiye koşarken, 20 aylık bebeği açlıktan öldü! O anneye hapis cezası!Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan'dan fahri diploma aldıTrabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Survivor All Star 2022 kadrosu | Survivor All Star 2022'de kimler var?Son dakika! A Milli takımda Şenol Güneş ile resmen yollar ayrıldı!Yarıştığı döneme damga vurmuştu! Barış Murat Yağcı Survivor 2022 All Star'a katılacak mı?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul’da sanayi sitesinde gerçekleşen patlamada bir işçinin bacağı koptu

İstanbul’da sanayi sitesinde gerçekleşen patlamada bir işçinin bacağı koptu

Esenyurt'ta bir sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde sanayi tipi tüp patladı. Patlamada işçilerden birinin bacağı koptu. İşçi hastaneye kaldırıldı, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

İstanbul’da sanayi sitesinde gerçekleşen patlamada bir işçinin bacağı koptu

İstanbul Esenyurt’ta otomobil tamircisinde patlama gerçekleşti. Çalışanlardan birinin bacağı koptu.

Saat 11.30 sıralarında gerçekleşen olay Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi'nde bulunan otomobil tamircisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayan tüpten parçalar çevreye savruldu. Savrulan parçaların işçiye gelmesi nedeniyle işçinin bacağı koptu.

İstanbul’da sanayi sitesinde gerçekleşen patlamada bir işçinin bacağı koptu

Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevkedilirken, yaralı işçi yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralanan işçinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT